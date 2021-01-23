Украинский полузащитник «Уфы» Данченко близок к переходу в греческий АЕК

Полузащитник «Уфы» Олег Данченко близок к переходу в афинский АЕК.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», сделка должна быть оформлена в ближайшие дни.

Данченко в нынешнем сезоне выступает за «Уфу» на правах аренды из казанского «Рубина». Олег провел 15 матчей в РПЛ, сделав пять результативных передач.

Летом 2019 года «Рубин» приобрел украинца у донецкого «Шахтера» за 1 миллион евро. В составе казанцев Данченко сыграл 20 встреч, отметившись двумя голевыми передачами.