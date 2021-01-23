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23 января 23:18
автор: Виктор Шарафудинов

Леонид Слуцкий: Искренне желаю Кокорину преодолеть все сложности и буду за него болеть

В ближайшее время российский нападающий должен стать игроком итальянской «Фиорентины».

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил перспективы Александра Кокорина проявить себя в итальянской серии А.

Вот, что рассказал Слуцкий в интервью для телеканала «Матч ТВ»:

«По уровню таланта своему, о котором сложены уже легенды… Ему скоро исполнится 30 лет, поэтому сложно оценивать потенциал и талант. Но по качествам он точно сможет заиграть в Италии. Будут ли побочные факторы, которые помешают ему раскрыть качества и преодолевать эти моменты, я не знаю.

Но я искренне с большой симпатией отношусь к Кокорину как к футболисту. У него есть прекрасный шанс поставить жирный восклицательный знак в таком уже серьезном и солидном возрасте, когда он уже обязан преодолевать все сложности.

Я ему этого искренне желаю и буду за него очень сильно болеть. Шансы на то, что у него получится, оценил бы как 80 на 20 в его пользу».

Трансфер Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» должен быть оформлен на следующей неделе. По сообщениям СМИ, московский клуб заработает на переходе 4,5 миллиона евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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