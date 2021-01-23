Стефано Пиоли: В поражениях от «Ювентуса» и «Аталанты» нет ничего постыдного

Главный тренер «Милана» прокомментировал крупное поражение от «Аталанты» в 19-м туре чемпионата Италии.

Красно-черные на своем поле проиграл команде из Бергамо со счетом 0:3.

«Мы начали хорошо, и в атаке было много игроков, – цитирует Пиоли Football Italia. – Расстраивает то, как именно мы пропустили первый мяч, а второй гол «Аталанты» поставил точку в игре. У нас было много времени на спасение, но мы не смогли вернуться в матч.

Мы могли сделать больше. Мы знали, что нужно защищаться основательнее, но «Аталанта» сегодня сыграла лучше нас.

Поражение от сильной команды может случиться, но обидно, что после второго гола мы просто потеряли веру в себя. Серия А – очень конкурентоспособный чемпионат. Мы знаем, что это сложно, но мы находимся на вершине и хотим сказать свое слово.