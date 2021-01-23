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Италия - Серия А 4-я четверть Виртус Болонья 84 Брешия 82
23 января 23:33
автор: Виктор Шарафудинов

Стефано Пиоли: В поражениях от «Ювентуса» и «Аталанты» нет ничего постыдного

«Милан» на своем поле уступил клубу из Бергамо 0:3, но все равно остался лидером серии А по итогам первого тура.

Главный тренер «Милана» прокомментировал крупное поражение от «Аталанты» в 19-м туре чемпионата Италии.

Красно-черные на своем поле проиграл команде из Бергамо со счетом 0:3.

«Мы начали хорошо, и в атаке было много игроков, – цитирует Пиоли Football Italia. – Расстраивает то, как именно мы пропустили первый мяч, а второй гол «Аталанты» поставил точку в игре. У нас было много времени на спасение, но мы не смогли вернуться в матч.

Мы могли сделать больше. Мы знали, что нужно защищаться основательнее, но «Аталанта» сегодня сыграла лучше нас.

Поражение от сильной команды может случиться, но обидно, что после второго гола мы просто потеряли веру в себя. Серия А – очень конкурентоспособный чемпионат. Мы знаем, что это сложно, но мы находимся на вершине и хотим сказать свое слово.

Я считаю, что в поражениях от «Ювентуса» и «Аталанты» нет ничего постыдного. «Аталанта» была лучше готова физически. Они выиграли все единоборства и подборы.

Мы проанализируем поражение и постараемся увидеть, где мы можем прибавить, и сосредоточимся на следующем матче».

После 19 туров «Милан» лидирует в серии А, на два очка опережая «Интер». 6 января команда Пиоли на своем поле уступила «Ювентусу» со счетом 1:3.

В следующем туре 30 января красно-черные сыграют на выезде с «Болоньей».

источник: Football Italia
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