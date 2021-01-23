ПСВ обыграл «Валвейк» и приблизился к лидерам чемпионата Нидерландов

В 18-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ на своем поле обыграл «Валвейк» с результатом 2:0.

Авторами голов стали Эран Захави (45+1) и Пабло Росарио (на 73-й минуте).

ПСВ занимает третье место, набрав 40 очков в 18 встречах. У «Аякса» и «Витесса» – по 41. При этом команда из Амстердама провела на одну игру меньше. 24 января «Аякс» сыграет на выезде с ситтардской «Фортуной».

«Валвейк» занимает 15-ю строчку таблицы, имея 14 очков. Команда не может выиграть семь матчей кряду, дважды сыграв вничью и потерпев пять поражений.

26 января ПСВ на выезде встретится с «Эмменом». «Валвейк» 27 января примет «Фортуну».