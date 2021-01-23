Джан Пьеро Гасперини: Одна из лучших игр «Аталанты» за время моей работы

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал крупную победу в выездном матче 19-го тура чемпионата Италии против лидера серии А «Милана».

«Иличич провел отличный матч, хотя были ситуации, когда он мог сыграть лучше, – цитирует Гасперини Football Italia. – Все наши футболисты провели отличный матч. Это одна из лучших игр «Аталанты» за время моей работы.

Мы добились успеха в матче против лидера серии А, зимнего чемпиона. Сегодня мы были лучше во всех отношениях, и это очень приятно. После игры Лиги чемпионов против «Ливерпуля», в которой мы дома пропустили пять мячей, были усвоены уроки и внесены необходимые изменения. Теперь мы лучше применяем прессинг, и это позволяет нам более качественно играть в обороне».

Гасперини тренирует «Аталанту» с 2016 года. В прошлом сезоне клуб дебютировал в Лиге чемпионов и добрался до четвертьфинала главного клубного турнира Европы.

В данный момент команда из Бергамо занимает четвертое место в серии А, набрав 36 очков в 19 матчах. У лидера чемпионата «Милана» – 43.