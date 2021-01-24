«Фиорентина» на своем поле выиграла у «Кротоне»

В 19-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» во Флоренции обыграла «Кротоне» с результатом 2:1.

На 20-й минуте счет открыл Джакомо Бонавентура. На 32-й перевес «фиалок» увеличил сербский нападающий Душан Влахович, направив мяч в сетку ворот Алекса Кордаца после передачи француза Франка Рибери.

На 66-й минуте отставание «Кротоне» до минимума сократил нигерийский форвард Симеон Нванкво, исполнив точный удар головой. Тем не менее, гости не смогли спастись от поражения.

«Фиорентина» занимает 12-е место, набрав 21 очко.

«Кротоне» находится на последней 20-й строчке таблицы, имея лишь 12 очков.