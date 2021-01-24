«Спортинг» в третий раз завоевал Кубок португальской лиги, обыграв в финале «Брагу»

В финале Кубка португальской лиги «Спортинг» обыграл «Брагу» со счетом 1:0. Матч прошел в Лейрии.
Автором единственного забитого мяча на 41-й минуте стал испанский защитник лиссабонцев Педро Порро.
На последней минуте (90+7) прямую красную карточку получил нападающий «Спортинга» Педру Гонсалвеш.
Рекорд по количеству побед в турнире принадлежит «Бенфики», которая выигрывала Кубок лиги семь раз, а в прошлом году трофей завоевала «Брага», обыграв в финале «Порту» со счетом 1:0.
источник: «Советский спорт»