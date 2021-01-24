Две голевые передачи Головина помогли «Монако» одержать волевую победу над «Марселем»

В 21-м туре чемпионата Франции «Монако» на своем поле обыграл «Марсель» с результатом 3:1.

Сербский полузащитник Неманья Радонич вывел гостей вперед на 12-й минуте, но в итоге команда Нико Ковача одержала волевую передачу, забив три мяча после перерыва.

На 47-й минуте отличился чилиец Гильермо Марипан, а на 75-й – Орельен Тчуамени. В обоих случаях автором голевых передач стал полузащитник сборной России Александр Головин.

На первой минуте добавленного времени (90+1) победу «Монако» обезопасил точный удар черногорца Стевана Йоветича.

Головин начал встречу на скамейке запасных, но перед началом второго тайма заменил Рубена Агилара.