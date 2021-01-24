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24 января 00:57
автор: Виктор Шарафудинов

Две голевые передачи Головина помогли «Монако» одержать волевую победу над «Марселем»

Монегаски занимает четвертое место в лиге 1.

В 21-м туре чемпионата Франции «Монако» на своем поле обыграл «Марсель» с результатом 3:1.

Сербский полузащитник Неманья Радонич вывел гостей вперед на 12-й минуте, но в итоге команда Нико Ковача одержала волевую передачу, забив три мяча после перерыва.

На 47-й минуте отличился чилиец Гильермо Марипан, а на 75-й – Орельен Тчуамени. В обоих случаях автором голевых передач стал полузащитник сборной России Александр Головин.

На первой минуте добавленного времени (90+1) победу «Монако» обезопасил точный удар черногорца Стевана Йоветича.

Головин начал встречу на скамейке запасных, но перед началом второго тайма заменил Рубена Агилара.

«Монако» занимает четвертое место, набрав 36 очков в 21-м матче. Победная серия монегасков длится четыре тура.

«Марсель», потерпев третье поражение подряд, занимает шестую строчку таблицы. У команды Андре Виллаша-Боаша 32 очка после 20 игр.

30 января «Марсель» примет «Ренн». «Монако» 31 января встретится в гостях с «Нантом»,

источник: «Советский спорт»
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