«Реал» в гостях разгромил «Алавес». Бензема сделал дубль

В 20-м туре чемпионата Испании «Алавес» на своем поле уступил мадридскому «Реалу» с результатом 1:4.

В первом тайме мадридский клуб забил три безответных мяча. На 15-й минуте счет открыл бразильский полузащитник Каземиро ударом головой после углового Тони Крооса. На 41-й Карим Бензема поразил цель после передачи Эдена Азера, а перед свистком на перерыв (45+1) отличился уже сам Азар. Бельгиец нанес точный удар с левой из центра штрафной после передачи Крооса.

На 59-й Хоселу форвард «Алавеса» Хоселу отквитал один мяча, но на 70-й Бензема, оформив дубль, восстановил крупный перевес «Реала». В случае с четвертым забитым мячем мадридцев автором голевого пас стал Лука Модрич.

«Реал» занимает второе место, набрав 40 очков в 19 встречах. Лидирует в пример «Атлетико». У команды Диего Симеоне 44 очка после 17 игр.

«Алавес», потерпев четыре поражения подряд, находится на 17-й строчке таблицы. У команды из Басконии 18 очков после 20 игр.