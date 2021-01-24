В перенесенном матче 11-го тура чемпионата Англии бирмингемская «Астон Вилла» на своем поле обыграла «Ньюкасл» со счетом 2:0.

Авторами голов на 13-й и 42-й минутах соответственно стали Олли Уоткинс и Бертран Траоре.

«Астон Вилла» поднялась на восьмое место. У бирмингемского клуба 29 очков после 17 игр.

«Ньюкасл» находится на 16-й строчке таблицы с серией из четырех поражений. «Сороки» в 19 матчах набрали 19 очков.

26 января «Ньюкасл» примет «Лидс». 27 января «Астон Вилла» встретится на выезде с «Бернли».