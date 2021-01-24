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24 января 01:15
автор: Виктор Шарафудинов

«Дефенса и Хустисия», которую тренирует Креспо, выиграла Южноамериканский кубок, разгромив «Ланус»

Финал с участием двух аргентинских команд прошел в Кордове на стадионе имени Марио Кемпеса.

Аргентинский клуб «Дифенса и Хустисия» выиграл 19-й розыгрыш Южноамериканского кубка.

В финальном матче команда, которую тренирует бывший нападающий «Пармы», «Лацио» и миланского «Интера» Эрнан Креспо, со счетом 3:0 разгромила другого представителя Аргентины «Ланус».

На 34-й и 62-й минутах авторами голов стали Адонис Фриас и Брайан Ромеро. В компенсированное время второго тайма (90+2) отличился уругваец Вашингтон Камачо.

«Дифенса и Хустисия» из пригорода Буэнос-Айреса Флоренсио Варела завоевала первый трофей в своей 85-летней истории.

Южноамериканский кубок – аналог Лиги Европы.

источник: «Советский спорт»
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