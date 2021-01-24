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24 января 01:56
автор: Виктор Шарафудинов

Карим Бензема: «Реал» провел хорошую игру, одержав важную победу для возвращения уверенности

В 20-м туре чемпионата Испании Королевский клуб разгромил на выезде «Алавес».

Нападающий мадридского «Реала» Карима Бензема прокомментировал крупную победу своей команды над «Алавесом».

Мадридцы победили в гостях 4:1, а Бензема сделал дубль.

«Это была очень хорошая игра, – цитирует французского нападающего Marca. – Мы одержали важную победу для возвращения уверенности. Нам нужно продолжать работать, как мы делали это раньше. Каждый день мы работаем над игрой в атаке, действиями в центре поля, отрабатываем передачи. Сегодня голы пришли. После очень тяжелой недели мы вышли на правильный путь.

Груз ответственности всегда есть в этом клубе. Я всегда хочу помогать своим партнерам. Сегодня я сыграл хорошо. Но я бы не один. Все мои одноклубники провели хороший матч.

Сможем ли мы вновь выиграть чемпионат? Мы смотрим только на себя. Впереди еще очень много матчей».

В примере лидирует «Атлетико», набрав 44 очка в 17 матчах. У «Реала» 40 очков после 19 игр.

В среду 20 января Королевский клуб вылетел из Кубка Испании, уступив в 1/16 финала «Алькояно» из третьего дивизиона по итогам дополнительного времени (1:2).

источник: Marca
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