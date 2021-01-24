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24 января 07:13
автор: Артур Гичунцев

Тренер «Монако» Ковач после матча с «Марселем»: Очень доволен игрой Головина

Россиянин вышел на поле во втором тайме и отдал два голевых паса.

Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался об игре Александра Головина после победы над «Марселем» (3:1) в 21-м туре лиги 1.

«Выход Головина снова стал решающим? Я увидел, что в первые несколько минут нам не хватило технического мастерства. Через полчаса стало лучше. Рубен проделал хорошую работу, но нам нужно было немного творчества. Поэтому я принял решение выпустить Головина в перерыве. Он постепенно возвращается после травмы и отыграл сегодня 45 минут. Очевидно, я очень доволен его игрой.

Сможет ли он начать матч сейчас? Рубен дисквалифицирован против «Нанта», поэтому мы должны найти новое решение. Мы постепенно готовим возвращение Александра, он должен делать это медленно. Но для него это может быть хорошей возможностью. Он и так сегодня вечером чувствовал себя хорошо. У нас есть разные варианты. Посмотрим», – сказал тренер клубной пресс-службе.

источник: ФК «Монако»
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