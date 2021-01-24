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24 января 07:59
автор: Артур Гичунцев

Гасперини – о победе над «Миланом»: Это лучший матч за все время, что я работаю в «Аталанте»

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Миланом» (3:0) в матче 19-го тура серии А.

«Мы были лучше «Милана» во всех отношениях, и это очень радует. После разгромного поражения от «Ливерпуля» мы внесли некоторые изменения и добились прогресса. Мы сильнее прессингуем соперников, что позволяет нам лучше играть в обороне. Думаю, это лучший матч за все время, что я работаю с командой», – цитирует специалиста Football Italia.

«Милан» сохранил лидерство в серии А, поскольку в параллельной встрече «Интер» сыграл вничью 0:0 с «Удинезе». Команда Стефано Пиоли набрала 43 очка.

«Аталанта», набрав 36 очков, поднялась на четвертую строчку в чемпионате.

30 января «Милан» сыграет в гостях с «Болоньей», а команда Гасперини днем позже примет «Лацио».

источник: «Советский спорт»
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