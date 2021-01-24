Главный тренер «Фиорентины»: Буду счастлив, если Кокорин приедет к нам

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли прокомментировал возможный переход в итальянскую команду Александра Кокорина.

«У Кокорина есть характер и мастерство, но ему понадобится время на адаптацию. Сезон длинный. Если он приедет к нам, я буду счастлив», - цитирует Пранделли Sky Sport Italia.

Ранее стало известно о том, что все детали сделки согласованы. Кокорин подпишет контракт с «фиалками» на следующей неделе в случае успешного прохождения медосмотра.

В текущем сезоне 29-летний нападающий провел за «Спартак» 10 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.