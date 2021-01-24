Промес близок к возвращению в «Спартак» за 12 миллионов евро

По информации Sport24.ru, 29-летний нападающий уже сообщил партнерам по команде, что в скором времени может покинуть клуб.

Как отмечает издание, переговоры между «Аяксом» и «Спартаком» идут успешно и приближаются к завершающей стадии, а сумма трансфера составит около 12 миллионов евро.

Ранее представитель прокуратуры Амстердама сообщил, что никаких условий для освобождения Промеса не выдвигалось. Игрок «Аякса» может покидать пределы страны в любое время. Поэтому он может спокойно выезжать за границу.

Добавим, в текущем сезоне вингер провел 19 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.