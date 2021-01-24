«Верона» одержала волевую победу над «Наполи»

Футболисты «Вероны» переиграли «Наполи» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1.

В составе хозяев поля голами отметились Федерико Димарко (34-я минута), Антонин Барак (62) и Маттиа Цаканьи (79), у неаполитанской команды отличился Ирвин Лосано (1).

После этой встречи «Верона» набрала 30 очков и расположилась на девятом месте в турнирной таблице серии А. «Наполи», имея в активе 34 очка, занимает шестое место.

Добавим, что еще в одном матче 19-го тура «Дженоа» на своем поле обыграл «Кальяри» со счетом 1:0.