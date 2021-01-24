Пирло - о матче с «Болоньей»: «Ювентус» должен был раньше снять все вопросы о победителе

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Болоньей» в 19-м туре чемпионата Италии.

«Было важно сыграть с высокой интенсивностью, что мы и сделали в первом тайме. Ребята здорово воспользовались пространством, которое «Болонья» оставляла нам. Мы доминировали на поле и нанесли порядка 20 ударов, конечно, нужно было снимать все вопросы о победителе гораздо раньше», - цитирует специалиста DAZN.

Напомним, «Ювентус» обыграл «Болонью» со счетом 2:0. В составе туринского клуба отличились Артур и Уэстон Маккенни.

«Юве» набрал 36 очков в 18 матчах и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А. От лидирующего «Милана» «Старая синьора» отстает на семь очков, имея одну игру в запасе.

30 января «Ювентус» сыграет в гостях против «Сампдории».