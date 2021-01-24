«Селтик» намерен пригласить Бенитеса на пост главного тренера команды

Как сообщает Mirror, руководство шотландского клуба намерено пригласить 60-летнего испанца после провального сезона команды под руководством Нила Леннона.

Ранее СМИ сообщали, что бывший наставник «Ливерпуля», «Реала» и «Наполи» вошел в список возможных кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

Добавим, что последним местом работы Бенитеса был клуб китайской Суперлиги «Далянь Ифан», который он возглавил 2 июля 2019 года. Однако проработав с командой полтора года испанский специалист не сумел добиться положительных результатов и 23 января 2021 года покинул пост.