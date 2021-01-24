Сандро Шварц: На первом сборе «Динамо» сделало шаг вперед

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги первого зимнего сбора команды.
— В первый день у нас было общее собрание, на котором мы определили цели и важные моменты для сборов. Во-первых, физическая форма футболистов - в течение пяти недель важно, чтобы они набрали хорошие кондиции. Во-вторых, наши игровые идеи и принципы. В-третьих, мы проведем пять недель в отеле, и для нас важно взаимодействие внутри команды, важно, как мы развиваемся и растем как коллектив.
— Всех ли целей удалось достичь?
— Да, мы определенно сделали шаг вперед. У нас были интенсивные тренировки, ребята постепенно начинают набирать нужную физическую форму. Внутри коллектива у нас очень хорошая атмосфера, — цитирует специалиста клубная пресс-служба.
💬 Сандро Шварц дал большое интервью нашей пресс-службе по итогам первого зимнего сбора— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 24, 2021
О тренировочных встречах, выступлении молодёжи, атмосфере в команде и планах на второй сбор читайте здесь ➡️ https://t.co/ndXEqlcN2R#ВТБтренировочныесборы #ДинамоМосква #СандроШварц pic.twitter.com/4N8RdjoagM