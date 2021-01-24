Лэмпард - о победе над «Лутоном»: Мы хотели сыграть правильно - нам это удалось

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над «Лутоном» в 1/16 финала Кубка Англии.

«Мы хотели сыграть правильно — нам это удалось. Расстроен, что Вернеру так и не удалось забить пенальти. Он многое дал команде, просто все идет не так, как должно», - приводит слова Лэмпарда Teamtalk.

Напомним, «Челси» обыграл «Лутон» со счетом 3:1. В составе победителей хет-трик оформил Тэмми Абрахам. На 86-й минуте нападающий лондонцев Тимо Вернер не реализовал пенальти.

Добавим, что в 1/8 финала «Челси» сыграет с «Барнсли».