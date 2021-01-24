Гаттузо взял на себя ответственность за поражение от «Вероны»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от «Вероны» в матче 19-го тура чемпионата Италии.

«Я принимаю решения в команде, поэтому, если мы не выигрываем, то ответственность лежит на мне. Досадно, потому что наш план на игру был правильным.

Мы принимали неверные решения сегодня. Это не исправляется за секунду, нужно продолжать работать над этим вопросом», - цитирует специалиста Sky Sport Italia.

Напомним, сегодня «Верона» обыграла «Наполи» со счетом 3:1. Примечательно, что неаполитанцы вышли вперед уже на первой минуте встречи, но добиться даже ничьей не смогли.

После этой встречи «Верона» набрала 30 очков и расположилась на девятом месте в турнирной таблице Серии А. «Наполи», имея в активе 34 очка, занимает шестое место.