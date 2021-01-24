«Ростов» обыграл «Эстерсунд» в товарищеском матче со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти в середине первого тайма.
Товарищеский матч
«Ростов» — «Эстерсунд» — 1:0 (1:0)
Гол: Полоз, 27 — с пенальти.
«Ростов»: Песьяков (Бабурин, 46), Рукас (Мухин, 26. Козлов, 46), Осипенко (Поярков, 46), Алеесами (Павловец, 46), Еременко (Хаджикадунич, 46), Махатадзе (Байрамян, 46), Тугарев (Хасимото, 46. Сохиев, 73), Лангович (Куприянов, 46), Гигович (Альмквист, 46), Полоз (Обухов, 46), Турищев (Сухомлинов, 46).
Второй контрольный матч окончен - 1:0 ⚽️#РостовЭстерсунд pic.twitter.com/hxjsd2Mfeg— Football Club Rostov (@rostovfc) January 24, 2021
источник: «Советский спорт»