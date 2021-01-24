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24 января 20:59
автор: Юрий Нечаев

Андреа Пирло: «Ювентусу» не нужен новый нападающий

В 18 матчах Серии А туринцы забили 37 голов.

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сообщил, что команда не планирует покупать нового нападающего в зимнее трансферное окно.

«Новый форвард «Ювентусу» не нужен. Ситуация у нас под контролем, покупка нападающего не входит в наши планы.

Что касается Дибалы, то он восстанавливается после травмы колена. Мы ежедневно отслеживаем ситуацию с его восстановлением», - цитирует Пирло Football Italia.

Ранее СМИ сообщали, что одним из кандидатов на переход в «Ювентус» является бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов, в настоящее время выступающий за «Дженоа».

источник: Football Italia
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