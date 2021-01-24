Леонид Слуцкий – о матче с «Сочи»: Не всегда такой качественный спарринг встретишь на сборах

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с сочинской командой.

- Хороший качественный спарринг. Не всегда такой встретишь на сборах. Я думаю, что у команд российской премьер-лиги, учитывая, что они хорошо друг друга знают, все равно есть внутренне противоборство, которого нет в товарищеских матчах с иностранными командами, - приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Добавим, что игра с сочинцами завершила программу первого зимнего сбора казанской команды.