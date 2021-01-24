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24 января 22:23

«Хоффенхайм» на своем поле разгромил «Кельн»

Клуб из Зинсхайма одержал вторую победу подряд в бундеслиге.

Футболисты «Хоффенхайма» нанесли поражение «Кельну» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Германии со счетом 3:0.

Дублем в составе победителей отметился Андрей Крамарич (7-я и 75-я минуты), еще один гол на счету Кристофа Баумгартнера (28).

Отметим, что на 78-й минуте нападающий «Кельна» Антони Модест не смог реализовать 11-метровый.

После этой встречи «Хоффенхайм» с 22 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Кельн», имея в активе 15 очков, расположился на 16-й строчке.

источник: «Советский спорт»
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