ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Италия - Серия А не начался Виртус Рим 0 Бриндизи 0
24 января 22:42

Андрей Червиченко: Заявленный формат из 12 команд – убийство нашего футбола

Ранее президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что в организации рассматривают возможное изменение формата турнира.

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал возможное сокращение РПЛ до 12 команд.

– Заявленный формат из 12 команд – это практически преступление. Это точно убийство нашего футбола. Если учесть, что в той же Англии играет 20 команд в премьер-лиге, то по логике у нас должно 60 команд играть в РПЛ. У нас ведь население почти в три раза больше. А нам предлагают сжаться, это просто позорище. У нас ведь не чемпионат Мальты, – цитирует Червиченко «РИА Новости».

Ранее стало известно, что в Доме футбола рассматриваются два варианта проведения чемпионата, но оба они подразумевают сокращение количества команд в высшем дивизионе российского футбола с 16 до 12. Пока сроки реализации данного проекта не прописаны.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Дастин Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде реваншаРоссийский боец Мовсар Евлоев одержал победу над Ником Лентц на турнире UFC 257Московское "Динамо" не без труда выиграло у рижскогоПоявилось видео скандального поступка Большунова на этапе КМЭта Соня не даст уснуть: россиянка "взорвала" СетьМакгрегора отправили "спать": видео нокаута
Бей финнов, чтоб норвежцы боялись. Как Большунов при помощи палки нарвался на дисквал
Второй день подряд этап Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти сотрясают скандалы.
Как Порье вырубил Макгрегора. Главное о шокирующем поражении Конора на «Бойцовском острове»
Главный бой на турнире UFC 257 в Абу-Даби завершился неожиданной победой американца Дастина Порье, нокаутировавшего Конора Макгрегора во втором раунде.
Царь стандартов – даже фейковых. Головин двумя навесами перевернул матч с «Марселем» (видео)
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сверхудачно вышел на замену в центральном матче 21-го тура Лиги 1 "Монако" – "Марсель" (3:1).
«Панарин вместо политики мог бы больше думать о родной школе». Интервью с тренером суперзвезды НХЛ
Детский тренер российского лидера «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина Юрий Тряскин – об игре, поступках и характере воспитанника подольского «Витязя».
Хабиб над схваткой. Какой рекорд должен побить бой Порье – Макгрегор
До начала главного события 2021 года в UFC остаются считанные часы. Самое время еще раз оценить расклад в поединке Дастина Порье и Конора Макгрегора в Абу-Даби.
Валуев уверен в победе Макгрегора, если Порье не «заползет» за экватор
Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев дал прогноз на главный бой UFC 257, в котором в ночь с 23 на 24 января сойдутся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.
Конор легче Порье на полкило, но получит на 4 «лимона» больше. Главное о супербое UFC 257
«Плеймейкер» собрал интересные факты накануне боя Дастина Порье и Конора Макгрегора в рамках турнира UFC 257 в Абу-Даби.
«Даже убийство списывают лет через 15…» Червиченко – о словах Шамханова про договорной матч 1998 года «Спартак» – «Торпедо»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Плеймейкеру» высказывание экс-спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова о том, что в 1998 и 1999 годах «Спартак» сыграл с «Торпедо» два договорняка.
Брат-2 остается. Как Березуцкие окружили Гончаренко в штабе ЦСКА
Алексей Березуцкий, вопреки слухам, не покинул армейский клуб, а, наоборот, стал тренером красно-синих.
От «Был великой надеждой» до «Сдуется через 3-4 матча». Реакция на переход Кокорина в «Фиорентину»
«Плеймейкер» собрал интересные мнения о трансфере спартаковца Александра Кокорина в «Фиорентину».

Футбол. «Ювентус» взял Суперкубок, «Реал» слился, «Манчестер Юнайтед» лидирует.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика