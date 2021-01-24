Андрей Червиченко: Заявленный формат из 12 команд – убийство нашего футбола

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал возможное сокращение РПЛ до 12 команд.

– Заявленный формат из 12 команд – это практически преступление. Это точно убийство нашего футбола. Если учесть, что в той же Англии играет 20 команд в премьер-лиге, то по логике у нас должно 60 команд играть в РПЛ. У нас ведь население почти в три раза больше. А нам предлагают сжаться, это просто позорище. У нас ведь не чемпионат Мальты, – цитирует Червиченко «РИА Новости».

Ранее стало известно, что в Доме футбола рассматриваются два варианта проведения чемпионата, но оба они подразумевают сокращение количества команд в высшем дивизионе российского футбола с 16 до 12. Пока сроки реализации данного проекта не прописаны.