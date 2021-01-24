Валерий Непомнящий: Для Кокорина «Фиорентина» - это вызов

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал возможный переход в итальянскую команду Александра Кокорина.

– От всей души желаю, чтобы у Саши все сложилось в Европе. Я не считаю, что «Фиорентина» - это для него потолок. Хотелось бы его видеть в более статусной команде. Для Саши «Фиорентина» - это вызов, еще одна проверка. Удачи ему, потенциально он готов к игре в Италии, – цитирует Непомнящего «РИА Новости».

Напомним, что форварду «Спартака» для подписания контракта с «Фиорентиной» осталось пройти медосмотр в итальянском клубе.

В текущем сезоне 29-летний нападающий провел за «Спартак» 10 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.