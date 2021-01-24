Юрген Клопп: Одного желания выиграть у «Манчестер Юнайтед» сегодня было недостаточно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал вылет команды из Кубка Англии.

- В этой игре было много хороших вещей, но мы допустили несколько ошибок в моментах с пропущенными голами. Если ты хочешь выиграть «Олд Траффорд», необходимо быть абсолютно лучшим, а мы – не были.

Мы можем извлечь что-то из этой игры, стараемся извлекать уроки из каждого матча. Это была тяжелая игра. Мы очень хотели выиграть, но сегодня этого было недостаточно, - приводит слова Клоппа BBC.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала турнира, где сыграет с «Вест Хэмом».