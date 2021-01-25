Источник: Промес согласовал со «Спартаком» условия личного контракта

В воскресенье сало известно, что 29-летний нападающий уже сообщил партнерам по команде, что в скором времени может покинуть клуб из Амстердама.

«Спартак» ведет переговоры с «Аяксом» о подписании за 12 миллионов евро Квинси Промеса в качестве замены Александру Кокорину. Согласованы личные условия между российским клубом и голландским футболистом», - написал в своем твиттере журналист Transfermarkt Никола Скира.

Ранее представитель прокуратуры Амстердама сообщил, что никаких условий для освобождения Промеса не выдвигалось. Игрок «Аякса» может покидать пределы страны в любое время. Поэтому он может спокойно выезжать за границу.

Добавим, в текущем сезоне голландец провел 19 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.