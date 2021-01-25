ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Италия - Серия А не начался Виртус Рим 0 Бриндизи 0
25 января 00:21

Источник: Промес согласовал со «Спартаком» условия личного контракта

Вингер «Аякса» Квинси Промес близок к возвращению в «Спартак».

В воскресенье сало известно, что 29-летний нападающий уже сообщил партнерам по команде, что в скором времени может покинуть клуб из Амстердама.

«Спартак» ведет переговоры с «Аяксом» о подписании за 12 миллионов евро Квинси Промеса в качестве замены Александру Кокорину. Согласованы личные условия между российским клубом и голландским футболистом», - написал в своем твиттере журналист Transfermarkt Никола Скира.

Ранее представитель прокуратуры Амстердама сообщил, что никаких условий для освобождения Промеса не выдвигалось. Игрок «Аякса» может покидать пределы страны в любое время. Поэтому он может спокойно выезжать за границу.

Добавим, в текущем сезоне голландец провел 19 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

источник: Twitter.com
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Хабиб Нурмагомедов: "Вот что происходит, когда вы меняете команду..."Пока Овечкин наказан, забивает Радулов. Российский нападающий обеспечил ударный старт "Далласа""Питтсбург" Малкина выиграл у "Рейнджерс" ПанаринаМакгрегора отправили "спать": видео нокаутаЭта Соня не даст уснуть: россиянка "взорвала" СетьПоявилось видео скандального поступка Большунова на этапе КМ
Бей финнов, чтоб норвежцы боялись. Как Большунов при помощи палки нарвался на дисквал
Второй день подряд этап Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти сотрясают скандалы.
Как Порье вырубил Макгрегора. Главное о шокирующем поражении Конора на «Бойцовском острове»
Главный бой на турнире UFC 257 в Абу-Даби завершился неожиданной победой американца Дастина Порье, нокаутировавшего Конора Макгрегора во втором раунде.
Царь стандартов – даже фейковых. Головин двумя навесами перевернул матч с «Марселем» (видео)
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сверхудачно вышел на замену в центральном матче 21-го тура Лиги 1 "Монако" – "Марсель" (3:1).
«Панарин вместо политики мог бы больше думать о родной школе». Интервью с тренером суперзвезды НХЛ
Детский тренер российского лидера «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина Юрий Тряскин – об игре, поступках и характере воспитанника подольского «Витязя».
Хабиб над схваткой. Какой рекорд должен побить бой Порье – Макгрегор
До начала главного события 2021 года в UFC остаются считанные часы. Самое время еще раз оценить расклад в поединке Дастина Порье и Конора Макгрегора в Абу-Даби.
Валуев уверен в победе Макгрегора, если Порье не «заползет» за экватор
Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев дал прогноз на главный бой UFC 257, в котором в ночь с 23 на 24 января сойдутся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.
Конор легче Порье на полкило, но получит на 4 «лимона» больше. Главное о супербое UFC 257
«Плеймейкер» собрал интересные факты накануне боя Дастина Порье и Конора Макгрегора в рамках турнира UFC 257 в Абу-Даби.
«Даже убийство списывают лет через 15…» Червиченко – о словах Шамханова про договорной матч 1998 года «Спартак» – «Торпедо»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Плеймейкеру» высказывание экс-спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова о том, что в 1998 и 1999 годах «Спартак» сыграл с «Торпедо» два договорняка.
Брат-2 остается. Как Березуцкие окружили Гончаренко в штабе ЦСКА
Алексей Березуцкий, вопреки слухам, не покинул армейский клуб, а, наоборот, стал тренером красно-синих.
От «Был великой надеждой» до «Сдуется через 3-4 матча». Реакция на переход Кокорина в «Фиорентину»
«Плеймейкер» собрал интересные мнения о трансфере спартаковца Александра Кокорина в «Фиорентину».

Футбол. «Ювентус» взял Суперкубок, «Реал» слился, «Манчестер Юнайтед» лидирует.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика