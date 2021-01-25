«Атлетико» на своем поле переиграл «Валенсию»

Футболисты «Атлетико» одержали победу над «Валенсией» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 3:1.

В составе мадридского клуба голами отметились Жоау Фелиш (23-я минута), Луис Суарес (54) и Анхель Корреа (72), у гостей отличился Урош Рачич (11).

Отметим, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте.

После этой встречи «Атлетико» набрал 47 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Валенсия» расположилась на 14-й строчке, имея в активе 20 очков.