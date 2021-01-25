«Астон Вилла» заплатит 17 миллионов евро за трансфер полузащитника «Марселя» Сансона

Центральный полузащитник «Марселя» Морган Сансон близок к тому, чтобы подписать контракт с «Астон Виллой».

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, английский клуб смог договориться с «провансальцами» по трансферу 26-летнего француза – команда из Бирмингема заплатит за переход хавбека 17 миллионов евро. Скоро игрок должен пройти медицинский осмотр в новом клубе, и затем о сделке будет сообщено официально.

Сансон перешел в «Марсель» в январе 2017 года из «Монпелье» за девять миллионов евро. В общей сложности он отыграл 157 матчей, забил 25 голов и отдал 22 ассиста. Его контракт рассчитан до конца июня 2022-го.