«Кальяри» поборется с «Удинезе» за подписание контракта с Асамоа

Бывший полузащитник «Интера» и «Ювентуса» Квадво Асамоа все ближе к тому, чтобы вернуться к выступлениям в чемпионате Италии.

Как сообщает Sky Sport Italia, в услугах 32-летнего ганца заинтересован «Кальяри», нуждающийся в усилении состава в связи с неудовлетворительными результатами в нынешнем сезоне Серии А – подопечные Эусебио Ди Франческо занимают 18-е место, набрав 14 очков после 19 туров.

Также одним из претендентов на хавбека является «Удинезе», в составе которого игрок успешно выступал с 2008-го по 2012 год.

Напомним, Асамоа стал свободным агентом в октябре 2020 года после истечения контракта с «Интером». За «нерадзурри» он отыграл 53 матча, отдав три ассиста.

Ранее хавбек выступал за «Ювентус». Вместе с туринцами он стал шестикратным чемпионом Италии.