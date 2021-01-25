Мануэль Нойер: Если бы «Баварии» перед игрой с «Шальке» предложили победу 4:0, мы бы согласились

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер оценил победу своей команды над «Шальке» (4:0) в гостевом матче 18-го тура чемпионата Германии.

Отметим, что в составе мюнхенского клуба дубль оформил Томас Мюллер (33-я и 88-я минуты). Также по голу забили Роберт Левандовски (54) и Давид Алаба (90).

– Первую половину встречи мы провели так же хорошо, как и против «Аугсбурга» в прошлой игре. Нам удалось прибавить по ходу матча и создать большое количестве голевых моментов. Если бы моей команде перед игрой предложили счет 4:0 в нашу пользу, мы бы согласились, – цитирует Нойера пресс-служба баварцев.

«Бавария» набрала 42 очка и укрепила свое лидерство в турнирной таблице Бундеслиги, опережая ближайшего преследователя – «РБ Лейпциг» – на семь очков.

30 января подопечные Ханса-Дитера Флика сыграют дома против «Хоффенхайма».