«Реал» хочет вернуть Регилона

Левый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон может вернуться в состав «Реала».

Как сообщает Sport.es, руководство мадридского клуба планирует рассмотреть вариант с приобретением 24-летнего испанца ближайшим летом. Ожидается, что сумма трансфера должна составить 45 миллионов евро.

Напомним, Регилон является воспитанником академии «Реала». За взрослую команду сливочных он отыграл 22 матча, отдав три ассиста. В «Тоттенхэм» защитник перешел в сентябре прошлого года за 30 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. В составе «шпор» он провел 20 встреч и отличился пятью результативными передачами.