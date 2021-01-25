«Вест Хэм» намерен приобрести форварда «Лейпцига» Хвана

Нападающий «РБ Лейпциг» Хван Хи Чхан входит в сферу интересов «Вест Хэма».

Как сообщает Bild, руководство лондонской команды считает 24-летнего южнокорейца отличным усилением атакующей линии после ухода ведущего форварда Себастьена Аллера в «Аякс».

Сам футболист «быков» не против до конца сезона уйти в аренду в другой клуб, так как в нынешнем сезоне он получается мало игровой практики – на счету нападающего девять матчей, в которых он забил один гол и отдал один ассист.

Напомним, Хван перешел в «Лейпциг» в июле 2020 года из «Зальцбурга» за девять миллионов евро, подписав пятилетний контракт. Его команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 35 очков после 18 туров.