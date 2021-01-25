ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат 19:10 Динамо Мн 0 Северсталь 0 2.35 4.3 2.55
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Йокерит 0 Авангард 0 2.44 4.2 2.48
25 января 09:45

«Вест Хэм» намерен приобрести форварда «Лейпцига» Хвана

Южнокорейский игрок редко попадает в стартовый состав «быков» в текущем сезоне.

Нападающий «РБ Лейпциг» Хван Хи Чхан входит в сферу интересов «Вест Хэма».

Как сообщает Bild, руководство лондонской команды считает 24-летнего южнокорейца отличным усилением атакующей линии после ухода ведущего форварда Себастьена Аллера в «Аякс».

Сам футболист «быков» не против до конца сезона уйти в аренду в другой клуб, так как в нынешнем сезоне он получается мало игровой практики – на счету нападающего девять матчей, в которых он забил один гол и отдал один ассист.

Напомним, Хван перешел в «Лейпциг» в июле 2020 года из «Зальцбурга» за девять миллионов евро, подписав пятилетний контракт. Его команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 35 очков после 18 туров.

источник: Bild
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В Калининграде состоялось открытие дилерского центра Jaguar Land RoverВидео лучших моментов боя Мовсара Евлоева и Ника ЛентцаКогда и где смотреть бой Порье против МакГрегора: 24 января около 6 утра по мскМакгрегора отправили "спать": видео нокаутаЭта Соня не даст уснуть: россиянка "взорвала" Сеть"Конечно, это риск": Черданцев о назначении Овчинникова
Новая пассия Неймара, «Газпром» в наручниках и кражи в ЦСКА. «Телега едет»#4
"Плеймейкер" представляет обзор самых интересных публикаций в Telegram за минувшую неделю. Выпуск четвертый.
Худобин и отбивал, и отдавал, а Малкин не догнал Ягра (видео)
Россияне в матчах очередного дня регулярного чемпионата НХЛ проявили себя по-разному.
За кем следить, где смотреть. Календарь и трансляции спортивных событий 25 января 2021 года
«Племейкер» предлагает вашему вниманию расписание матчей и соревнований, запланированных на 25 января 2021 года. С прогнозами на самые интересные из них.
Бей финнов, чтоб норвежцы боялись. Как Большунов при помощи палки нарвался на дисквал
Второй день подряд этап Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти сотрясают скандалы.
Как Порье вырубил Макгрегора. Главное о шокирующем поражении Конора на «Бойцовском острове»
Главный бой на турнире UFC 257 в Абу-Даби завершился неожиданной победой американца Дастина Порье, нокаутировавшего Конора Макгрегора во втором раунде.
Царь стандартов – даже фейковых. Головин двумя навесами перевернул матч с «Марселем» (видео)
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сверхудачно вышел на замену в центральном матче 21-го тура Лиги 1 "Монако" – "Марсель" (3:1).
«Панарин вместо политики мог бы больше думать о родной школе». Интервью с тренером суперзвезды НХЛ
Детский тренер российского лидера «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина Юрий Тряскин – об игре, поступках и характере воспитанника подольского «Витязя».
Хабиб над схваткой. Какой рекорд должен побить бой Порье – Макгрегор
До начала главного события 2021 года в UFC остаются считанные часы. Самое время еще раз оценить расклад в поединке Дастина Порье и Конора Макгрегора в Абу-Даби.
Валуев уверен в победе Макгрегора, если Порье не «заползет» за экватор
Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев дал прогноз на главный бой UFC 257, в котором в ночь с 23 на 24 января сойдутся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.
Конор легче Порье на полкило, но получит на 4 «лимона» больше. Главное о супербое UFC 257
«Плеймейкер» собрал интересные факты накануне боя Дастина Порье и Конора Макгрегора в рамках турнира UFC 257 в Абу-Даби.

Футбол. «Ювентус» взял Суперкубок, «Реал» слился, «Манчестер Юнайтед» лидирует.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика