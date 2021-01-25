ЦСКА заинтересован в трансфере форварда «Эвертона» и сборной Турции Тосуна

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун может оказаться в одном из клубов чемпионата России.

По информации «Чемпионата», 29-летнего турка хочет приобрести ЦСКА. Отмечается, что в ближайшее время армейский клуб может начать переговоры с английской стороной. Руководство «ирисок» готово к обсуждению трансфера, так как нападающий не является игроком основного состава при Карло Анчелотти.

Тосун перешел в «Эвертон» зимой 2018 года из «Бешикташа» за 22,5 миллионов евро, подписав четырехлетний контракт. В общей сложности он отыграл 58 матчей, забил 11 голов и отдал шесть ассистов. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Кристал Пэлас».

В составе сборной Турции игрок отметился 18 мячами в 45 матчах.