Тренер «Ференцвароша» Ребров остался недоволен судейской работой в матче с «Академией Пушкаша»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров оценил работу главного арбитра Вашша Антала в ничейном матче 17-го тура чемпионата Венгрии между его командой и «Академией Пушкаша» (1:1).

– Рефери немного потерял матч. Он должен был давать еще две желтые за нарушение против Сомалии. Если матч проводится с таким уровнем агрессии, то судья должен немедленно давать желтые карточки за нарушения, совершенные соперником. Это касается и моей команды, ведь возникает большой риск травм, – цитирует Реброва «Метарейтинг Украина».

На данный момент «Ференцварош» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 39 очков. Ближайший конкурент команды – «Фехервар» – отстает на семь очков.