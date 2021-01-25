Лэмпард официально уволен из «Челси»

«Челси» объявил об увольнении Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера.

«Это было очень сложное решение не только для руководства, но и для меня, потому что у нас отличные отношения. Я очень уважаю Лэмпарда.

Фрэнк – порядочный специалист, который всегда отдавался работе, но в нынешней ситуации мы посчитали, что лучше сменить главного тренера.

От имени всего клуба хочу поблагодарить его и пожелать удачи. Лэмпард остается легендой «Челси» вне зависимости от случившегося. На «Стэмфорд Бридж» ему всегда будут рады», – заявил владелец «Челси» Роман Абрамович.

Напомним, англичанин возглавил команду летом 2019 года. В нынешнем сезоне АПЛ «синие» занимают восьмое место в таблице, набрав 29 очков.