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Лэмпард официально уволен из «Челси»
25 января 14:35
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Челси». На фото: Фрэнк Лэмпард

Лэмпард официально уволен из «Челси»

Специалист возглавил команду летом 2019 года.

«Челси» объявил об увольнении Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера.

«Это было очень сложное решение не только для руководства, но и для меня, потому что у нас отличные отношения. Я очень уважаю Лэмпарда.

Фрэнк – порядочный специалист, который всегда отдавался работе, но в нынешней ситуации мы посчитали, что лучше сменить главного тренера.

От имени всего клуба хочу поблагодарить его и пожелать удачи. Лэмпард остается легендой «Челси» вне зависимости от случившегося. На «Стэмфорд Бридж» ему всегда будут рады», – заявил владелец «Челси» Роман Абрамович.

Напомним, англичанин возглавил команду летом 2019 года. В нынешнем сезоне АПЛ «синие» занимают восьмое место в таблице, набрав 29 очков.

По информации СМИ, новым тренером «Челси» станет немецкий специалист Томас Тухель, работавший с «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией».

источник: ФК «Челси»
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