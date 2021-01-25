Кучаев и Набабкин вернулись в общую группу ЦСКА (видео)

Футболисты московского ЦСКА Конастин Кучаев и Кирилл Набабкин провели сегодняшнуюю тренировку с остальными игроками армейцев.

«Большое событие сегодняшней тренировки! Наба и Кучай работали в общей группе. Но пока частично: провели разминочную часть и поработали с мячом. В игровых упражнениях пока не участвуют, заменяя их бегами», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Кучаев перенес операцию из-за травмы мениска в декабре 2020 года, а Набабкин – в сентябре 2020-го. Он отправился на хирургический стол из-за разрыва крестообразной связки колена.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ru" dir="ltr">Большое событие сегодняшней тренировки! Наба и Кучай работали в общей группе. Но пока частично: провели разминочную часть и поработали с мячом. В игровых упражнениях пока не участвуют, заменяя их бегами <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%802021?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Кампоамор2021</a>🇪🇸 <a href="https://t.co/SqolNVLHiV">pic.twitter.com/SqolNVLHiV</a></p>— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) <a href="https://twitter.com/pfc_cska/status/1353657536537358338?ref_src=twsrc%5Etfw">January 25, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>