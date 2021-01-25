Александр Кокорин: Буду играть в «Фиорентине» под 91-м номером (видео)

Форвард «Спартака» Александр Кокорин дал комментарий пресс-службе «Фиорентины» перед медицинским осмотром, который пройдет в Риме.
«Выбрал эту команду, поскольку Флоренция – красивый город. Буду играть здесь под 91-м номером», – заявил 29-летний нападающий.
KOKORIN | 🎙️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 25, 2021
«Ho scelto Firenze per la sua bellezza. Prenderò il 91» #ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/tKtdoDmGYr
По данным СМИ, Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной», рассчитанный на два года