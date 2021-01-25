Рамос может подписать контракт с «ПСЖ» на общую сумму в 45 млн евро

Капитан «Реала» Серхио Рамос получил предложение о переходе в «ПСЖ». Об этом сообщает Onda Cero.

Согласно источнику, защитник не может договориться с руководством «сливочных» об условиях нового договора. Игрок требует зарплату в 15 млн евро за сезон, однако, клуб не готов выполнять его условия.

Отмечается, что «ПСЖ» уже сообщил Рамосу, что может оформить его переход летом 2021 года и подписать трехлетнее соглашение на 45 млн евро. О позиции испанца не уточняется.

Напомним, Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей, забил три гола и отдал один голевой пас. Контракт игрока истекает 30 июня 2021 года. Таким образом, он может перебраться в другую команду на бесплатной основе.