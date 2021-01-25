«Фиорентина» опубликовала фото Кокорина в клубной экипировке

«Фиорентина» опубликовала фото российского нападающего Александра Кокорина в клубной экипировке.

В понедельник форвард проходит медосмотр для перехода в итальянский клуб. В том случае, если обследование не выявит серьезных проблем, уже в ближайшее время Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной».

Напомним, с августа прошлого года Кокорин играл за «Спартак», в составе которого провел 10 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.