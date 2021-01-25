Айртон: С каждой тренировкой на сборах силы прибавляются (видео)

Защитник «Спартака» Айртон поделился впечатлениями от первого зимнего сбора команды.

«Я, как и все остальные, в отпуске работал, поэтому на сбор приехал с определенной физической формой.

С каждой тренировкой силы прибавляются. Никто не любит беговую работу, но все понимают, что необходимо проводить подобные тренировочные занятия. Это задел на предстоящий чемпионат, для того, чтобы выдерживать все 90 минут матча», - рассказал бразилец в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, спартаковцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 19 турах 35 очков.