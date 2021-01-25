Орлов – о переговорах «Спартака» по трансферу Промеса: Когда нет игры, всегда что-то придумывается

Футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на информацию о переговорах «Спартака» и «Аякса» по трансферу форварда сборной Нидерландов Квинси Промеса.

«Не знаю, появится ли в «Спартаке» Промес. Мне кажется, это какая-то очередная авантюра. Больше авантюра от агентов. То в «Спартаке» говорят, что ещё нет переговоров с ним, а в то же время говорят, что идут переговоры. Разная информация. Это специально. Когда нет игры, всегда что-то придумывается», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, 29-летний Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На его счету 135 матчей, 66 голов и 33 голевых паса.