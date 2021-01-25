Андреас Хинкель: Мы очень довольны тем, как прошел первый сбор «Спартака» (видео)

Андреас Хинкель, помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, подвел итоги первого сбора команды.

«Мы очень довольны тем, как прошел первый сбор. Команда тренировалась отлично и крайне усердно. У нас были хорошие тяжелые тренировки, мы провели неплохую работу над физикой, тренировались в зале и много бегали – все это входило в наши планы.

Парни были в хорошей форме после отпуска, так что мы крайне удовлетворены», - рассказал специалист в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, спартаковцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 19 турах 35 очков.