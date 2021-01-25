Орлов рассказал о проблемах, возникших по трансферу Кокорина в «Фиорентину»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард «Спартака» Александр Кокорин мог остаться в России.

«Кокорина «Спартак» не принял, к сожалению. Дай бог, чтобы получилось с «Фиорентиной». У меня есть сведения, что там не складывалось, но сегодня он улетел во Флоренцию. Дай бог, чтобы заключили контракт.

Один из спонсоров клуба должен был заплатить «Спартаку» деньги за Кокорина. Были предположения, что он не может или не хочет платить. Три дня назад прошла такая информация. Сейчас всё успокоилось, он летит. И уже тренер сказал, что у Кокорина есть воля, характер. Это хорошо», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В понедельник, 25 января Кокорин прилетел в Рим на медосмотр в «Фиорентину». Он уже определился с игровым номером и объяснил, почему решил перебраться в стан «фиалок».