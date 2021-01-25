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25 января 20:50
автор: Артур Гичунцев

Тренер ЦСКА: Наша задача – доминировать в Европе

В текущем сезоне армейцы выступили на групповом этапе Лиги Европы, не одержав ни одной победы и покинули турнир, заняв последнее место.

Тренер ЦСКА по физподготовке Райланд Морганс обозначил цели московского клуба на ближайшее время.

– Вы наверняка заметили, что второй год подряд российские клубы крайне неудачно выступают в Европе. В чем главная проблема, на ваш взгляд? Еще недавно Россия была шестой таблице коэффициентов УЕФА, теперь началось падение.

– Хороший вопрос. Не хочу говорить про другие российские клубы, ничего про них не знаю и, честно сказать, даже не хочу знать. Потому что это не моя область ответственности. Но опять же, как вы совершенно справедливо подметили, налицо контраст между российскими клубами и европейскими. Задача ЦСКА, безусловно, в том, чтобы доминировать в Европе.

Перед нами была поставлена задача привнести определенные европейские методы и попытаться их смешать с тем, что здесь уже действует и хорошо развито. Потому что здесь есть ряд очень хороших вещей, которые действительно работают.

У ЦСКА сейчас молодая, многообещающая, перспективная команда, и я не сомневаюсь, что ребята будут серьезно прибавлять. Станут сильнее физически, морально, технически и тактически. Наш нынешний подход, надеюсь, пойдет на пользу не только молодым игрокам, но и опытным, достаточно зрелым футболистам, – цитирует специалиста Bobsoccer.

источник: Bobsoccer
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