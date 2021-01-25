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25 января 21:10
автор: Юрий Нечаев

Сын Семина: Измайлов провел не такую длинную, но яркую карьеру

Футболист на протяжении всей карьеры страдал из-за травм.

Андрей Семин, сын бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, поделился мнением о карьере Марата Измайлова.

Специалист долгое время работал в «молодежке» «Локо».

«Я не сказал бы, что у него что-то не получилось. Он провел хорошую, яркую карьеру, может не такую длинную, но яркую. Если так смотреть, кто начинает совсем в раннем возрасте, заканчивает где-то в 30 с небольшим запасом. Он рано начал, в свои 12-13 уже играл на высоком уровне», - цитирует Андрея Семина Sport24.ru.

Напомним, Измайлов является воспитанником «Торпедо». В «Локомотив» он перешел в 2000 году. Вместе с «железнодорожниками» полузащитник дважды выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

источник: Sport24.ru
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