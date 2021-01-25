Кирилл Набабкин: Рад возобновить тренировки вместе с ребятами, это позитивно и классно

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, продолжающий восстанавливаться после операции на колене, поделился эмоциями после возвращения в общую группу.

«Я рад, что возобновил тренировки вместе с ребятами. Хоть и работаю пока с ограничениями, все равно это позитивно и классно. За пару дней до этого предполагали вместе с врачами и реабилитологами, что если все будет нормально, с понедельника начнем занятия в общей группе. Так и произошло.

Восстановление еще продолжается, дай Бог, все будет нормально. Во время игровых упражнений все было отлично. Дальше все будет зависеть от моих ощущений, продолжаю работу!» - приводит слова футболиста клубная пресс-служба.

Напомним, Набабкин получил травму 19 августа, в матче чемпионата России против «Зенита». В текущем сезоне защитник успел провести лишь три встречи.

Добавим, что ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 19 матчах 37 очков. От лидирующего «Зенита» армейцы отстают на четыре очка.